01 Temmuz 2018 Pazar 08:33

Bu haber 558 kez okundu.

Kalp ritmi ile kimlik doğrulama birincilik getirdi

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Alper Tellioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimi öğrencisi Efe Nadir, Türkiye’nin ilk sanal inovasyon kampında, tüm Türkiye’den katılan 47 projeyi geride bırakarak birinciliğe layık görüldü.