01 Temmuz 2018 Pazar 08:33 Bu haber 558 kez okundu.
Kalp ritmi ile kimlik doğrulama birincilik getirdi
Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Alper Tellioğlu ve Bilgisayar Mühendisliği ve Bilimi öğrencisi Efe Nadir, Türkiye’nin ilk sanal inovasyon kampında, tüm Türkiye’den katılan 47 projeyi geride bırakarak birinciliğe layık görüldü.
“ID Authentication with Heartbeat” (Kalp Ritmi ile Kimlik Doğrulama) adlı projeleri ile birincilik elde eden Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ödülü Cenevre’deki DuPont İnovasyon Merkezi gezisine gitmeye hak kazandı. Takım DuPont’un akıllı giyilebilir teknolojisi DuPont™ Intexar™ kullanılarak kimlik doğrulamanın daha hızlı ve güvenli bir hale gelebileceğinin, her kişinin kendine özgü olan kalp ritmine DuPont™ Intexar™ teknolojisi ile yapılmış bir bileklik aracılığıyla erişip bunu bir güvenlik adımı haline getirerek, şifreleri ve anahtarları hayatımızdan çıkarmanın mümkün olduğunu önerdi.