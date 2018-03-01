01 Mart 2018 Perşembe 08:39

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Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam ediyor

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, üniversite ve sanayi işbirliğinin öncü ve örnek uygulamalarına devam ediyor. Kordsa, son olarak Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği Tekstil Sanayii İçin Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı’na dahil oldu.