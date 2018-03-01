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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Mart 2018 Perşembe 08:39
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Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam ediyor

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, üniversite ve sanayi işbirliğinin öncü ve örnek uygulamalarına devam ediyor. Kordsa, son olarak Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği Tekstil Sanayii İçin Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı’na dahil oldu.

Kordsa, gençleri destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam ediyor
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İlki 2 Şubat’ta Kordsa İzmit tesisinde düzenlenen eğitimin ikincisi, 23 Mart’ta sanayi ve üniversiteyi tek çatı altında birleştiren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Program kapsamında Uludağ Üniversitesi öğrencilerine proje yönetimi, özel lif üretim teknolojileri eğitimleri verildi ve İzmit tesisinde üretim hattı turu yapıldı. 23 Mart’ta ise kompozit malzemeleri üzerine eğitim verilecek. Yaklaşık 25 öğrencinin yer aldığı programda, öğrencilerin tamamına yakını tekstil mühendisliği eğitimi alıyor.

 

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Uludağ ÜniversitesiKompozit Teknolojileri Mükemmeliyet MerkeziKordsaSabancı Holding
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