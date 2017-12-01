01 Aralık 2017 Cuma 08:38

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Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine AB’den 3 milyon avro destek

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi seçilen Sabancı Üniversitesi ile birlikte yeni bir projeye dahil oldu.