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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Aralık 2017 Cuma 08:38
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Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine AB’den 3 milyon avro destek

Sabancı Holding iştiraki Kordsa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi seçilen Sabancı Üniversitesi ile birlikte yeni bir projeye dahil oldu.

Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin ortak projesine AB'den 3 milyon avro destek
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Kompozit teknolojilerinde Ar-Ge, inovasyon ve üretimi tek çatı altında toplayan bir teknoloji merkezi olarak konumlandırılan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin de dahil olacağı Directional Composites Through Manufacturing Innovation (DiCoMi) projesi Avrupa Birliği’nden 3 milyon avro destek aldı. Kordsa’nın global güçlendirici konumunu pekiştirecek olan proje kapsamında kompozit malzemelerin 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilmesine yönelik olarak sistem, yazılım ve malzeme geliştirilmesi konularında çalışılacak. 2 yıl sürecek proje yerli ve yabancı nitelikli insan gücünün AB'ye üye ve asosiye ülkeler içerisinde değişimine de olanak sağlayacak. DiCoMi projesi, Horizon 2020 programı kapsamında 11 ülkeden toplam 16 proje ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

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Sabancı HoldingSabancı Üniversitesi
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