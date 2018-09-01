01 Eylül 2018 Cumartesi 08:29

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Kordsa, YTÜ Racing ekibine destek verdi

Güçlendirme lideri Kordsa’nın, gençleri teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik etmek amacıyla sponsor olarak desteklediği üniversite projelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing takımı, Formula Student İtalya’da büyük bir başarıya imza attı.