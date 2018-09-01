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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:29
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Kordsa, YTÜ Racing ekibine destek verdi

Güçlendirme lideri Kordsa’nın, gençleri teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve mühendisliğe teşvik etmek amacıyla sponsor olarak desteklediği üniversite projelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing takımı, Formula Student İtalya’da büyük bir başarıya imza attı.

Kordsa, YTÜ Racing ekibine destek verdi
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Amacı otomotiv endüstrisine inovatif, tecrübeli ve takım çalışmasına uygun hareket edebilen mühendis yetiştirmek olan Formula Student yarışmasında, YTÜ Racing takımı 60 takım arasında yirminci oldu. Üniversite-sanayi işbirliğini daima teşvik eden Kordsa, YTÜ Racing ekibine bu projesinde kompozit malzemeler konusunda destek verdi. Kordsa tarafından tedarik edilen kompozit malzemeler, aracın kaporta, kanatlar ve koltuk bölümlerinde kullanılarak bu bölümlerin daha dayanıklı, daha sağlam ve hız için daha elverişli hale gelmesini sağladı. Kordsa, YTÜ Racing takımını katılmayı hedeflediği Formula Student East yarışında da destekleyerek geleceği güçlendirmeye devam edecek.

 

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YTÜ Racing TakımıYTÜKordsa
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