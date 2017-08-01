01 Ağustos 2017 Salı 08:36

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Limak’tan MIT ve Boğaziçi ortaklığına destek

Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) arasında ortak araştırma projelerinin yapılması amacıyla oluşturulan ‘Çekirdek Fonu’ ortaklığı, Limak Vakfı tarafından üç yıl süreyle mali olarak desteklenecek.