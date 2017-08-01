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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2017 Salı 08:36
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Limak’tan MIT ve Boğaziçi ortaklığına destek

Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) arasında ortak araştırma projelerinin yapılması amacıyla oluşturulan ‘Çekirdek Fonu’ ortaklığı, Limak Vakfı tarafından üç yıl süreyle mali olarak desteklenecek.

Limak'tan MIT ve Boğaziçi ortaklığına destek
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Limak Vakfı, MISTI-Boğaziçi Programı’na 3 yıl süreyle her yıl 100 bin dolar fon sağlayacak. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan, Türkiye’de güçlü araştırma altyapısına sahip Boğaziçi Üniversitesi’nin söz konusu akademik işbirliğinin getireceği kazanımlar sayesinde etkisini küresel seviyede daha da yaygınlaştıracağının altını çizdi. Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise “Hedefimiz; bilginin paylaşılarak değere dönüştüğü; insanların paylaşarak öğrendiği, yeni fikirler geliştirdiği ortamların artmasını sağlamak” dedi.

 

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