Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak

METRIC, Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Uygulama Merkezi'yle (MİTTO) işbirliği sözleşmesi imzaladı. METRIC-MİTTO arasında yapılan anlaşma kapsamında Ar-Ge konularında doktora ve lisansüstü ortak tez çalışmaları yürütülecek; üniversite akademisyenleri ile birlikte bilimsel, teknolojik, teknik gelişmelere yönelik çalışmalar yapılacak.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Akalın işbirliği ile ilgili “Ar-Ge Merkezi olan firmalarla imzaladığımız işbirliği sözleşmelerinde hedefimiz; merkezin ihtiyaç duyacağı çalışma alanlarında görev yapan akademisyenlerimizle Ar-Ge Merkezinin işbirliği geliştirmelerine vesile olmak, ortak ürünleri patente dönüştürmek ve birlikte ticarileştirmektir” dedi. METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Ülkemizin de rekabet gücü elde edebilmesi için üniversitelerle beraber yapılan Ar-Ge çalışmalarının önemi çok büyük” şeklinde konuştu.