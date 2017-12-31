﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:41
Bu haber 496 kez okundu.

Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak

METRIC, Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Uygulama Merkezi'yle (MİTTO) işbirliği sözleşmesi imzaladı. METRIC-MİTTO arasında yapılan anlaşma kapsamında Ar-Ge konularında doktora ve lisansüstü ortak tez çalışmaları yürütülecek; üniversite akademisyenleri ile birlikte bilimsel, teknolojik, teknik gelişmelere yönelik çalışmalar yapılacak.

Marmara Üniversitesi ve METRIC beraber çalışacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Akalın işbirliği ile ilgili “Ar-Ge Merkezi olan firmalarla imzaladığımız işbirliği sözleşmelerinde hedefimiz; merkezin ihtiyaç duyacağı çalışma alanlarında görev yapan akademisyenlerimizle Ar-Ge Merkezinin işbirliği geliştirmelerine vesile olmak, ortak ürünleri patente dönüştürmek ve birlikte ticarileştirmektir” dedi.  METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Ülkemizin de rekabet gücü elde edebilmesi için üniversitelerle beraber yapılan Ar-Ge çalışmalarının önemi çok büyük” şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Marmara üniversitesiMETRICMehmet Akalın
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
‘Espor’ bursuna büyük ilgi ‘Espor’ bursuna büyük ilgi
Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar Amgen’in programına başvurular 1 Şubat’ta kadar
İTÜ ve Ipekyol’dan işbirliği İTÜ ve Ipekyol’dan işbirliği
“İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı “İlk İşim Girişim” yarışması sonuçlandı
Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi Türkiye İş Bankası, 93 öğrenciyi ödüllendirdi
Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine AB’den 3 milyon avro destek Kordsa ve Sabancı Üniversitesi’nin ortak projesine...
Yukarı Çık

banner199

‘Espor’ bursuna büyük ilgi
Riot Games Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk espor bursu...

Haberi Oku