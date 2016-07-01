Mitsubishi Electric, üniversitelilerle birarada
Mitsubishi Electric Türkiye, eğitime destek projesi kapsamında 2016 yılının ilk yarısında dört üniversitenin ‘yeni sanayi evresi’ konseptli etkinliklerinde üniversite öğrencileriyle biraraya geldi.
Mitsubishi Electric Türkiye, eğitime destek projesi kapsamında 2016 yılının ilk yarısında dört üniversitenin ‘yeni sanayi evresi’ konseptli etkinliklerinde üniversite öğrencileriyle biraraya geldi.
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.