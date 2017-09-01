Mobilya sektöründe üniversite-sanayi işbirliği

Bilkent Üniversitesi ve Havelsan öncülüğünde yürütülen ‘Akıllı Sürdürülebilir Ofis Sistemleri’ projesinin de aralarında olduğu pek çok üniversite-marka işbirliğine imza atan Nurus, bu kez de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile ‘Nurus Tanıtım Konteynırı’ Projesi’ni hayata geçirdi.

Nurus sponsorluğu ve koçluğunda gerçekleşen proje kapsamında, üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitim ve konferans mobilyalarını sergilemek ve deneyimletmek için 2 tır tasarımı hazırladı. Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, “Proje ile gençlerimiz teorik bilgilerini yaratıcılıkları ile birleştirerek pratiğe dönüştürdüler. 90 yıllık birikim ve deneyimimizi genç kuşaklara aktarmak, genç tasarımcıları sektöre hazırlamak ve üniversitelerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Umarız ki üniversite-marka işbirliklerine örnek oluruz. Bizim gibi bir çok firma da gençlerimizin eğitimine katkıda bulunur” dedi.