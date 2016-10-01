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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:24
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OKATEM Özyeğin’de açıldı

Özyeğin Üniversitesi önderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurulan, Türkiye’de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge merkezi olan Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM), Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde açıldı.

OKATEM Özyeğin'de açıldı
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Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Esra Gençtürk, telekomünikasyon sektöründe çığır açma potansiyeline sahip optik kablosuz haberleşme alanında Türkiye’ye ilk Ar-Ge merkezi olan OKATEM’i kazandırmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve OKATEM Direktörü Prof.Dr. Murat Uysal, OKATEM kapsamında proje ortağı ve iştirakçisi 5 üniversite ve 7 şirketin biraraya geldiğine dikkat çekerek, “OKATEM’de üniversite-özel sektör işbirliği ile ticarileşmeye zemin hazırlayacak Ar-Ge faaliyetleri yapılacak, farklı uygulamalara yönelik optik kablosuz haberleşme teknolojileri geliştirilecek” diye konuştu.
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