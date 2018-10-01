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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:40
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QNB Finansbank ile Koç Üniversitesi’nden işbirliği

QNB Finansbank, finans sektörünün donanımlı çalışan ihtiyacının karşılanması için Koç Üniversitesi ile eğitim işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında 28 hafta süren sertifika programıyla katılımcılara finans sektörüne yönelik online eğitimler verildi.

QNB Finansbank ile Koç Üniversitesi'nden işbirliği
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Program; veri bilimi, yöntem ve araçları hakkında bilgi vermek dışında katılımcıların, bu araçların doğru kullanımı ve oluşacak problemlere aktif çözüm üretme düzeyine erişmelerini de kapsıyor.
QNB Finansbank İnsan Kaynakları Direktörü Cenk Akıncılar, “Bu eğitimler ile sektör gerekliliklerine hızlı cevap veren ve aktif çözüm üreten çalışanları yetiştirmenin sektörümüz için büyük bir kazanç olacağına inanıyoruz” dedi. Koç Üniversitesi Online Programlar Executive Direktörü Mehmet Cemalcılar, “Eğitimlerle amacımız, sağlam adımlarla bu programları gün geçtikçe güçlendirmek ve çalışmakta olduğu için tam zamanlı okula gidemeyen kişilere yeni teknolojileri kullanarak beceriler kazandırabilmek” diye konuştu.

 

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Cenk AkıncılarKoç ÜniversitesiQNB Finansbank
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