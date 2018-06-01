Geliştirilen robotların insanlarla olan ve gelecekte olması öngörülen ilişkileri, İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) tarafından düzenlenen "Robot Dünyası ve İnsan" konulu konferansta ele alındı.

Açılışı; İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu ve İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Berin Ergin’in yaptığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen konferansta "Teknolojinin Evrimi, Robotik ve Kodlama, Çağımızın Mühendislik Bilimi: Mekatronik ve Geleceğin Meslekleri, Gelecekte Robotlar ve İnsanlar” konuları ele alındı.