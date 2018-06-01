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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Haziran 2018 Cuma 08:35
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“Robot Dünyası ve İnsan”

Geliştirilen robotların insanlarla olan ve gelecekte olması öngörülen ilişkileri, İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) tarafından düzenlenen "Robot Dünyası ve İnsan" konulu konferansta ele alındı.

'Robot Dünyası ve İnsan”
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Açılışı; İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu ve İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Berin Ergin’in yaptığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen konferansta "Teknolojinin Evrimi, Robotik ve Kodlama, Çağımızın Mühendislik Bilimi: Mekatronik ve Geleceğin Meslekleri, Gelecekte Robotlar ve İnsanlar” konuları ele alındı.

 

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RobotİHUAMİstanbul Gedik ÜniversitesiHülya Gedik
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