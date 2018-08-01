Eğitim programı sonunda; girişimci tarafından ilk müşteri niyet mektubunun alınması ya da ilk müşteri anlaşmasının yapılması, iş modeli kanvası, rekabet analizi, pazara giriş stratejisi, yol haritası ve yatırımcı sunumunun hazırlanmış olması hedefleniyor. Ayrıca düzenli aralıkla İstanbul’da yüz yüze çalışmalar ve atölyeler düzenlenecek.
Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de bir ilk: pre-SUCOOL
Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCOOL, Workinlot işbirliği ile online kuluçka programı pre-SUCOOL’u hayata geçirdi.
Eğitim programı sonunda; girişimci tarafından ilk müşteri niyet mektubunun alınması ya da ilk müşteri anlaşmasının yapılması, iş modeli kanvası, rekabet analizi, pazara giriş stratejisi, yol haritası ve yatırımcı sunumunun hazırlanmış olması hedefleniyor. Ayrıca düzenli aralıkla İstanbul’da yüz yüze çalışmalar ve atölyeler düzenlenecek.