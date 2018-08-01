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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
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Sabancı Üniversitesi SUCOOL’dan Türkiye’de bir ilk: pre-SUCOOL

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Tabanlı Girişimleri Hızlandırma Merkezi SUCOOL, Workinlot işbirliği ile online kuluçka programı pre-SUCOOL’u hayata geçirdi.

Sabancı Üniversitesi SUCOOL'dan Türkiye'de bir ilk: pre-SUCOOL
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pre-SUCOOL, fikir aşaması ve gelir öncesi girişimlerin kurucuları için tamamı dijital içeriklerden oluşan online ve ücretsiz bir eğitim programı. Program kapsamında iş fikri sahibi girişimci adayları, doğru ürünü doğru pazara, en uygun iş modeli ve en uygun ekip ile sunabilmek için ihtiyaç duyabilecekleri temel yetkinlikleri kazanabilecekler. pre-SUCOOL eğitimleri 8 modülden oluşuyor.
Eğitim programı sonunda; girişimci tarafından ilk müşteri niyet mektubunun alınması ya da ilk müşteri anlaşmasının yapılması, iş modeli kanvası, rekabet analizi, pazara giriş stratejisi, yol haritası ve yatırımcı sunumunun hazırlanmış olması hedefleniyor. Ayrıca düzenli aralıkla İstanbul’da yüz yüze çalışmalar ve atölyeler düzenlenecek.

 

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Pre-SUCOOLSabancı Üniversitesi
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