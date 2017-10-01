Sabancı Üniversitesi’nden nano-kil katkılı ambalaj
Bilim insanları 20 yıldır özellikle ambalajlara odaklanarak, gıdaların bozulmasını engellemenin alternatif yollarını arıyor.
Ünal araştırmaları ile ilgili olarak, “Bu tür aktif ambalajlar sayesinde gıda güvenliğine katkı sağlayabilir, bozulma kaynaklı ekonomik zararı azaltabiliriz” dedi ve geliştirilen bu teknoloji ile farklı gıda türlerine özel düşük maliyetli ambalajların tasarlanabileceğini belirtti.
Ünal, ambalajın piyasaya sürülebilmesi konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.