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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ekim 2017 Pazar 08:35
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Sabancı Üniversitesi’nden nano-kil katkılı ambalaj

Bilim insanları 20 yıldır özellikle ambalajlara odaklanarak, gıdaların bozulmasını engellemenin alternatif yollarını arıyor.

Sabancı Üniversitesi'nden nano-kil katkılı ambalaj
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Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Araştırmacısı Hayriye Ünal ve ekibi, bu çok yönlü ambalaj ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı işlevler kazandırılmış kil nanotüpleri içeren bir ambalaj filmi geliştirdi. Bu film meyve ve sebzelerin aşırı olgunlaşmasını ve et örneklerinde mikrobiyal büyümeyi engelleyerek kolay bozulur ürünlerin raf ömrünü uzatan bir özellik taşıyor.
Ünal araştırmaları ile ilgili olarak, “Bu tür aktif ambalajlar sayesinde gıda güvenliğine katkı sağlayabilir, bozulma kaynaklı ekonomik zararı azaltabiliriz” dedi ve geliştirilen bu teknoloji ile farklı gıda türlerine özel düşük maliyetli ambalajların tasarlanabileceğini belirtti.
Ünal, ambalajın piyasaya sürülebilmesi konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. 
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Hayriye ÜnalSUNUMSabancı Üniversitesi
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