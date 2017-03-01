﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mart 2017 Çarşamba 08:38
Bu haber 631 kez okundu.

Sabancı’dan girişimcilere destek

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Girişimcilik Vakfı ve Siemens Türkiye A.Ş’nin kurumsal desteklerinin yanı sıra İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteğiyle “Girişimlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Açılmasını Destekleyici Kuluçka Merkezi” başlıklı projesini başlattı.

Sabancı'dan girişimcilere destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Projenin lansmanı Impact Hub’daki yeni şehir ofisinde düzenlendi. Toplantıda Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Dilek Çetindamar, Inovent Genel Müdürü Merih Pasin, Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu’ndan Naci Kahraman, String Ventures’tan Emrah Yalaz konuşmacı oldu. Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Direktörü Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi’nin ilk günden başlayarak girişimci öğrenciler yetiştirmeye çaba gösterdiğini belirterek, “Sabancı Üniversitesi’nin DNA’sında girişimci olmak var. Biz sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz” dedi. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki sorunlara değinen Çetindamar, proje kapsamında teknoloji tabanlı girişimcileri özellikle global pazarlara hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
SabancıDilek ÇetindamarMerih PasinMehru AygülSabancı ÜniversitesiNaci KahramanEmrah Yalaz

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
NKÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek’ten Özel ÇOSB Okulu’na ziyaret NKÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek’ten Özel...
Fikirler ticari ürüne dönüşecek Fikirler ticari ürüne dönüşecek
Vodafone geleceğin liderlerini yetiştiriyor Vodafone geleceğin liderlerini yetiştiriyor
İEİS ile Ankara Üniversitesi işbirliği İEİS ile Ankara Üniversitesi işbirliği
Ak Gıda’dan mühendislere yurtdışında eğitim fırsatı Ak Gıda’dan mühendislere yurtdışında eğitim...
“Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması” başlıyor “Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması”...
Yukarı Çık

banner189

NKÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek’ten...
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof.Dr. Osman Şimşek, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü...

Haberi Oku