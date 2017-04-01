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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:39
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Siemens Healthineers, inovatif düşünceleri gerçeğe dönüştürüyor

Türkiye’deki gençlerin inovatif yetkinliklerini sergilemelerine imkan vermek isteyen Siemens Healthineers Türkiye, bu amaçla faaliyet gösteren Innovation Think Tank’ını gençlerin hizmetine sundu.

Siemens Healthineers, inovatif düşünceleri gerçeğe dönüştürüyor
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İnovatif düşünceleri gerçekliğe dönüştüren Innovation Think Tank (ITT) platformunda öğrenciler, Siemens’in Kartal’daki kampüsünde Siemens Ar-Ge mühendislerinin görev yaptığı ITT’de bir araya gelerek disiplinler arası proje takımlarında çalışabiliyor. ITT kapsamında Siemens Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle düzenlenen ‘İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı’ kapsamında da Think Tank platformunun Kurucusu Sultan Haider tarafından eğitimler veriliyor. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Sultan HaiderThink Tank PlatformuInnovation Think TankİnovasyonSiemens Healthineers

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