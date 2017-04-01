Siemens Healthineers, inovatif düşünceleri gerçeğe dönüştürüyor

İnovatif düşünceleri gerçekliğe dönüştüren Innovation Think Tank (ITT) platformunda öğrenciler, Siemens’in Kartal’daki kampüsünde Siemens Ar-Ge mühendislerinin görev yaptığı ITT’de bir araya gelerek disiplinler arası proje takımlarında çalışabiliyor. ITT kapsamında Siemens Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle düzenlenen ‘İnovasyon Yönetimi Sertifika Programı’ kapsamında da Think Tank platformunun Kurucusu Sultan Haider tarafından eğitimler veriliyor.