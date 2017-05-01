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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:32
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Sigorta Cini, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Türkiye’nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, hayata geçirdiği yeni proje kapsamında Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileriyle biraraya geldi.

Sigorta Cini, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu
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Sigorta Cini ile Mesleki Sohbetler, sektörde kariyer yapmak isteyen öğrencilere yol gösterecek. Her geçen gün gelişen ve büyüyen sigortacılık sektöründe öncü adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Sigorta Cini CEO'su Pieter-Bas Vos, konu hakkında şunları söyledi: "Sigorta Cini olarak kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Meslek Yüksek Okulları'nda okuyan öğrencilere rol model olmayı hedeflediğimiz bu proje sayesinde sektör ve sektörün gelecekteki temsilcileri arasında bir köprü görevi görüyoruz. Aynı zamanda başarılı öğrencilere staj imkanı da sağlayacağız."
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Sigorta CiniKocaeli ÜniversitesiKandıra Meslek Yüksek OkuluSigorta Cini CEOPieter-Bas Vos
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