Startürk girişimcileri bekliyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’deki startuplara Silikon Vadisi’nin kapılarını aralıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’deki startuplara Silikon Vadisi’nin kapılarını aralıyor.
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