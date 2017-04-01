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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Nisan 2017 Cumartesi 08:39
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Startürk girişimcileri bekliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’deki startuplara Silikon Vadisi’nin kapılarını aralıyor.

Startürk girişimcileri bekliyor
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Beş üniversitenin oluşturduğu konsorsiyum tarafından kurulan STARTURK Uluslararası Kuluçka Merkezi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile Türkiye’deki teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, teknoloji yoğun startupların dünyanın en gelişmiş girişimcilik ekosistemlerinin bir parçası olmasını hedefliyor. Konsorsiyum adına konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz, şunları söyledi: “Günümüzde Türk şirketlerinin olgunluk seviyesi Sanayi 2.0 ile 3.0 arasında. Yapılan bu yatırımla ülke olarak Sanayi 4.0’ın yakalanması için çok büyük bir hamle yapacağız. Startürk ile ilk etapta 30 şirketi Silikon Vadisi’ne taşımayı hedefliyoruz, bu hayale sahip şirketlerden başvuru topluyoruz. Orta vadedeki amacımız ise 5 milyon dolarlık fon oluşturmak.”
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Silikon VadisiBahçeşehir ÜniversitesiHasan Kalyoncu ÜniversitesiGebze Teknik Üniversitesiİstanbul Teknik ÜniversitesiYıldız Teknik ÜniversitesiGirişimcilikStartürk

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