Tezmaksan Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri eğitecek

Düzenlenen imza törenine, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aydoğdu katıldı. 72 meslek okulu öğrencilerine eğitim verecek olan Tezmaksan Akademi’de artık öğretmenler de eğitilecek. İlk eğitim programı ise 13-17 Kasım tarihleri arasında Tezmaksan Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.