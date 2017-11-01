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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:32
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Tezmaksan Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri eğitecek

Tezmaksan Makina’nın 2015 yılında takım tezgahları sektöründeki nitelikli eleman sorununu çözmek adına hayata geçirdiği Tezmaksan Akademi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yeni bir protokol imzaladı.

Tezmaksan Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri eğitecek
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Düzenlenen imza törenine, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ve Tezmaksan Makina Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aydoğdu katıldı. 72 meslek okulu öğrencilerine eğitim verecek olan Tezmaksan Akademi’de artık öğretmenler de eğitilecek. İlk eğitim programı ise 13-17 Kasım tarihleri arasında Tezmaksan Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. 

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Madencilik Madencilik
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Tezmaksan AkademiCnc SektörüTezmaksan MakinaOsman Nuri GülayŞennur ÇetinTezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan Aydoğdu
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