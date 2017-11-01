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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:32
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Tofaş’ın ‘Aklım Fikrim Fiat’a başvurular başladı

Tofaş’ın ilki geçen yıl gerçekleştirilen kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı Aklım Fikrim Fiat, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Tofaş'ın ‘Aklım Fikrim Fiat'a başvurular başladı
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Aklım Fikrim Fiat’ın bu yıl odaklandığı alanlar büyük veri, nesnelerin interneti, müşteri deneyimi gibi alanlar olurken; satış ve servis hizmetleri, kişiselleştirilmiş hizmetler, mobilite çözümleri gibi alanlarda yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasının desteklenmesi amaçlanıyor. Başvuruların 15 Aralık’a kadar devam edeceği organizasyonda, kabul edilecek projeler uygulanabilirlik, takımın yetkinliği, pazarın büyüklüğü, ölçeklenebilme potansiyeli, rekabet avantajı ve Tofaş ile olan işbirliği potansiyeline göre değerlendirilecek.
Tofaş İş Geliştirme Direktörü Türker Gürtekin, “Program, ikinci yılında da yenilikçi girişimlere destek vermek ve onları hayata geçirmek üzere Tofaş, Kworks, Keiretsu Forum ve İTÜ Çekirdek işbirliği ile yeniden tasarlandı. Hedefimiz, Tofaş’ın odaklandığı konularda faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin, Tofaş’ın otomotiv sektöründeki bilgi ve deneyimlerinin desteğiyle geniş bayi-tedarikçi ağı ve Koç Topluluğu şirketlerine erişmelerini sağlayarak hızla büyümelerine destek olmaktır” diye konuştu.

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