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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:32
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Türk Telekom ve MIT Sloan işbirliği, mezunlarını verdi

Türk Telekom Akademi’nin, dünyanın en itibarlı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan Yönetici Geliştirme Okulu ile birlikte geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere başlattığı eğitimler tamamlandı.

Türk Telekom ve MIT Sloan işbirliği, mezunlarını verdi
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MIT Sloan’ın Türkiye’de ilk defa bir şirket için özel olarak tasarladığı Liderlik Gelişim Programı’nın ilk modülü Boston MIT Kampüsü’nde ikincisi ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Türk Telekom ve grup şirketleri Sebit, Argela ve İnnova’nın yanı sıra Türk Telekom International’dan 30 yöneticinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde; küresel strateji, yenilikçilik, liderlik, kültürel dönüşüm, stratejik işbirlikleri, girişimci liderlik ve organizasyonel değişim, dinamik iş ortamlarında stratejik bütünlük ve operasyonel mükemmellik, global telekomünikasyon sektöründen uygulama örnekleri gibi konulara odaklanıldı.

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Türk Telekom Ve MIT Sloan IşbirliğiTürk Telekom AkademiMassachusetts Institute Of TechnologyYönetici Geliştirme OkuluLiderlik Gelişim Programı
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