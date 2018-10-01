01 Ekim 2018 Pazartesi 08:40

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“Türkiye Açık Bilim Zirvesi” Sabancı Üniversitesi’nde

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Açık Bilim Zirvesi’nde açık bilim ve açık inovasyon konuları tartışıldı.