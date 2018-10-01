﻿
EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:40
Bu haber 595 kez okundu.

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi” Sabancı Üniversitesi’nde

Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile düzenlenen Türkiye Açık Bilim Zirvesi’nde açık bilim ve açık inovasyon konuları tartışıldı.

'Türkiye Açık Bilim Zirvesi” Sabancı Üniversitesi'nde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers’in katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Şirin Tekinay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener Komsuoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal ile Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen yaptı. Açık erişim ve açık bilime ihtiyacın sadece akademi dünyasında değil, iş dünyasında da yerini bulacağına inandığını vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, “Artık Türkiye'nin, yerli ve milli ürünler geliştirmek için kendi programları var. Bunlara yüksek teknoloji platformları diyoruz” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüANKOSAnadolu üniversitesiHacettepe üniversitesiSezer ŞenerGültekin GürdalSabancı Üniversitesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
TAB Gıda geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor TAB Gıda geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor
Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden iki yeni program Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden...
QNB Finansbank ile Koç Üniversitesi’nden işbirliği QNB Finansbank ile Koç Üniversitesi’nden işbirliği
Işık Üniversitesi’nde ‘Eğitim Teknolojileri Merkezi’ kuruluyor Işık Üniversitesi’nde ‘Eğitim Teknolojileri...
PepsiCo, “Kızlarımız Okuyor” projesiyle kız öğrencilere destek oluyor PepsiCo, “Kızlarımız Okuyor” projesiyle kız...
Kordsa, YTÜ Racing ekibine destek verdi Kordsa, YTÜ Racing ekibine destek verdi
Yukarı Çık

banner227

banner223

banner216

TAB Gıda geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor
Türkiye çapında 1200’e yakın restoranıyla sektöre yön veren TAB Gıda, çalışanlarının bireysel ve...

Haberi Oku