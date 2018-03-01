01 Mart 2018 Perşembe 08:39

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Türkiye ve ABD’deki en önemli iki fay hattı için bilimsel işbirliği

Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ABD ve Türkiye için en önemli güncel deprem tehlikesi taşıyan San Andreas Fayı (SAF) ile Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde bilimsel araştırma yapmak üzere işbirliği yapacak.