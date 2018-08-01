Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi



Yaklaşık 7 ay süren eğitim programının ardından 100 gencin mezuniyet törenine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Batuhan Özdemir, “Türkiye’nin Enerji Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler” dedi. Projeye devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılıyor.