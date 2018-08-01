Törende konuşan Batuhan Özdemir, “Türkiye’nin Enerji Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler” dedi. Projeye devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılıyor.
Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi
Limak Holding, Kesam 2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin Enerji Akademisi, ikinci dönem mezunlarını verdi.
Törende konuşan Batuhan Özdemir, “Türkiye’nin Enerji Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler” dedi. Projeye devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılıyor.