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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:45
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Türkiye’nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi

Limak Holding, Kesam 2017 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin Enerji Akademisi, ikinci dönem mezunlarını verdi.

Türkiye'nin Enerji Akademisi ikinci mezunlarını verdi
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Yaklaşık 7 ay süren eğitim programının ardından 100 gencin mezuniyet törenine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşın Ertüzün, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticileri katıldı.
Törende konuşan Batuhan Özdemir, “Türkiye’nin Enerji Akademisi, üniversite ile iş dünyası arasında çok önemli bir köprü kuruyor. Bu köprü sayesinde, hem iş dünyası ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne ulaşabilecek hem de gençler iş hayatına girdiklerinde onları nelerin beklediğini bilecekler” dedi. Projeye devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, jeoloji, maden, petrol, meteoroloji ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılıyor.

 

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