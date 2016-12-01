Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması’nın birincisi YTÜ’lü

Ödül törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak ile çok sayıda sektör temsilcisi, akademisyen ve öğrenci katıldı. Bu yıl teması, ‘Liman Seferi Yapan Restaurant’ ve ‘Etkinlik Teknesi’ tasarımı olarak belirlenen yarışmaya 9 üniversiteden toplam 42 öğrenci, 21 ayrı proje ile katılım sağladı. Değerlendirme sonucunda, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğrencisi Veysi Seyhan, ‘Seven Seven’ isimli tasarımı ile yarışmanın birincisi olarak 40 bin TL ödül almaya hak kazanırken, yine YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğrencisi Ali Önder Öksüz’ün de yer aldığı ekip jüri özel ödülünü kazandı. Etkinlik sonunda Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin'e, denizcilik sektörüne verdiği destek ve emeklerinden ötürü hatıra objesi takdim edildi.