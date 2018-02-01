01 Şubat 2018 Perşembe 08:37

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Üniversitedeyken “Hayat’ı Keşfediyor”lar

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, Türkiye’den doğan ve hızla globalleşen Molfix, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi güçlü markaların sahibi Hayat Kimya’nın “Hayat’ı Keşfet” staj programı için başvurular alınmaya başladı.