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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:37
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“Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması” başlıyor

Tüm üniversitelilerin katılabileceği bir yarışma başlıyor.

'Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması” başlıyor
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Türk Tuborg A.Ş. ve KalDer, yaşam kalitesi konusunda farkındalık yaratmak, düşünce ve çözüm üretimi sağlamak amacıyla Türkiye genelindeki tüm üniversitelilerin katılabileceği bir yarışma başlatıyor. 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek “Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması”, ‘Bireysel Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yaşam Kalitesi, Engellilerin Yaşam Kalitesi, Eğitim ve Yaşam Kalitesi, Kadınların Yaşam Kalitesi’ başlıkları altında 5 ayrı kategoride düzenlenecek.
Türk Tuborg A.Ş. ve KalDer’in önümüzdeki yıllarda gelenekselleştirmeyi hedeflediği “Üniversiteliler Arası %100Yaşam Kalitesi Yarışması”nda jüri tarafından seçilen yarışmanın birincisi, Büyük Ödül olarak 15.000 TL nakit para ödülünün sahibi olacak. Yarışmada kategori birincileri 6.000 TL, kategori ikincileri 4.000 TL ve kategori üçüncüleri 2.000 TL para ödülü kazanırken KalDer’de staj yapma fırsatına da sahip olacaklar. 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türk Tuborg A.Ş.KalDerBireysel Yaşam KalitesiÇevre Ve Yaşam KalitesiEngellilerin Yaşam KalitesiEğitim Ve Yaşam KalitesiKadınların Yaşam Kalitesi

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