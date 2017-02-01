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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:37
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UTİKAD ve Beykoz Üniversitesi sektörün nabzını tutacak

"Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması” yeniden hayata geçiyor

UTİKAD ve Beykoz Üniversitesi sektörün nabzını tutacak
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Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Beykoz Üniversitesi “Lojistik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” işbirliğinde, Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün yıl içerisindeki farklı bakış ve algılarını takip etmek için düzenlenen “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması” yeniden hayata geçiyor. 2014 yılında başlanan ve sektörün nabzını tutan araştırma 2017 yılında 3 ayda bir tekrarlanacak ve araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.  Geçen yıl ara verilen araştırmayı canlandırmak için Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Şakir Ersoy ile UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur bir araya geldi.
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Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik Hizmet üretenleri DerneğiUTİKADBeykoz ÜniversitesiProf.Dr. Mehmet Şakir ErsoyUTİKAD Genel MüdürüCavit Uğur

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