01 Ekim 2017 Pazar 08:35

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Yıldız Teknik öğrencileri Formula Student’ta vites artırdı

Bosch Türkiye’nin 2014 yılından bu yana desteklediği Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing ekibi, Formula Student’ta bu yıl ilk kez Almanya’nın yanı sıra Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da da piste çıktı.