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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:22
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Yüksek lisansın avantajı büyük

Yüksek lisans programlarının iş yaşantısına devam eden kişilere kendilerini daha iyi geliştirme imkanı sunduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Zeki Ayağ, “Hangi branştan mezun olunduğu önemli değil.

Yüksek lisansın avantajı büyük
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Lisans mezunları iş yaşamına adım attıklarında eğitim anlamında bilinçlenme yaşıyor. Sektörü görüp genel lisans eğitiminin yeterli olmadığını fark ediyor” dedi. Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde en çok Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik–Elektronik ve Finans Mühendisliği yüksek lisans programlarının tercih edildiğini kaydeden Ayağ, “Enstitüdeki programların tezli ve tezsiz ile İngilizce-Türkçe versiyonları var. Doktora programlarında da yine Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik–Elektronik, Biyoinformatik, Genetik ve MIS programları bulunuyor. Programlar, katılımcıların iş hayatında üst kademelere ulaşmalarını sağlıyor. Programlarımızın 3’te 2’sini çalışanlar oluşturuyor” bilgisini verdi.
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