Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek
Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde ‘Bilgisayar Mühendisliği’ alanında eğitim gören öğrencilerle biraraya geldi.
YTÜ olarak özel sektörün bu gibi desteklerinden çok memnun olduklarını kaydeden YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. A. Gökhan Yavuz, “İşbirlikleri öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında hem iş bulmalarını kolaylaştırıyor hem de başarılı birer profesyonel olarak Türk bilişim sektöründeki yerlerini almalarını hızlandırıyor” dedi.