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EĞİTİM/ÜNİVERSİTE-SANAYİ:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:36
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Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde ‘Bilgisayar Mühendisliği’ alanında eğitim gören öğrencilerle biraraya geldi.

Zyxel'den YTÜ öğrencilerine destek
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Zyxel yöneticileri, ağ dünyasındaki yenilikleri, bu alandaki iş fırsatlarını ve gelecek vizyonlarını paylaştı. YTÜ ve Zyxel arasında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde Zyxel Satış Öncesi Destek Mühendisi Taner Elmas, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin dersine konuk eğitmen olarak girdi. Elmas, ders sırasında ağ dünyasındaki yenilikleri, ürünlerdeki gelişmeleri ve son trendleri öğrencilerle paylaştı.
YTÜ olarak özel sektörün bu gibi desteklerinden çok memnun olduklarını kaydeden YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. A. Gökhan Yavuz, “İşbirlikleri öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında hem iş bulmalarını kolaylaştırıyor hem de başarılı birer profesyonel olarak Türk bilişim sektöründeki yerlerini almalarını hızlandırıyor” dedi. 
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