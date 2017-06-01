Zyxel’den YTÜ öğrencilerine destek



Zyxel yöneticileri, ağ dünyasındaki yenilikleri, bu alandaki iş fırsatlarını ve gelecek vizyonlarını paylaştı. YTÜ ve Zyxel arasında gerçekleştirilen işbirliği neticesinde Zyxel Satış Öncesi Destek Mühendisi Taner Elmas, bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin dersine konuk eğitmen olarak girdi. Elmas, ders sırasında ağ dünyasındaki yenilikleri, ürünlerdeki gelişmeleri ve son trendleri öğrencilerle paylaştı.

YTÜ olarak özel sektörün bu gibi desteklerinden çok memnun olduklarını kaydeden YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. A. Gökhan Yavuz, “İşbirlikleri öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında hem iş bulmalarını kolaylaştırıyor hem de başarılı birer profesyonel olarak Türk bilişim sektöründeki yerlerini almalarını hızlandırıyor” dedi.