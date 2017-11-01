01 Kasım 2017 Çarşamba 08:48

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. M. Ege Yazgan: “Bütçe açığı için kemer sıkmaya gerek yok”

Ekonomist Prof.Dr. M. Ege Yazgan’a göre ekonomi futbol takımı tutmaya benzemiyor. Rakamlarla ekonomi irdeleyen ve teknisyen gibi bazı noktaları tartışan Yazgan, IMF’nin yüksek faiz düşük enflasyon yaklaşımını tabu olarak görmemek gerektiğini savunuyor.