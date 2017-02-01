01 Şubat 2017 Çarşamba 08:53

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TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu:

“En büyük sıkıntı enflasyondur” TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, ekonomideki konjonktürü ‘kriz’ olarak değil ama ‘ciddi durgunluk’ olarak nitelendiriyor. Bu durgunluğun krize dönüşmemesi için ise gerekli tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini söyledi.