﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44
Bu haber 607 kez okundu.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda bu yıl için önüne 2 milyar lira, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi koyan Akfen Holding, on ikinci hidroelektrik santral (HES) projesini Giresun’da hayata geçirdi.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi çatısı altında toplam 18 megavat kurulu güç kapasitesine sahip 4 üniteden oluşan Giresun Çalıkobası HES projesinin 9 megavat kurulu güce sahip ilk 2 ünitesi enerji üretmeye başladı. 35 milyon dolarlık yatırıma sahip santral şimdilik 9 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak. Ekim ayında diğer iki ünitenin de faaliyete geçirilmesiyle bu rakam 18 bin haneye ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Tezkan, Grup olarak 2017’de rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji alanında 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Akfen Yenilenebilir EnerjiAkfenHESAkfen HoldingKürşat Tezkan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Aygaz ve Mogaz’dan kampanya Aygaz ve Mogaz’dan kampanya
Bosphorus Gaz’ın hisseleri Şen Grubu’na geçti Bosphorus Gaz’ın hisseleri Şen Grubu’na geçti
Schneider Electric ve Has Group’tan Endüstri 4.0 uyumlu makina Schneider Electric ve Has Group’tan Endüstri 4.0...
Turkuaz Petrol, TP’yi satın aldı Turkuaz Petrol, TP’yi satın aldı
SEAS en inovatif proje seçildi SEAS en inovatif proje seçildi
Petkim’den üç ayda 359 milyon TL kar Petkim’den üç ayda 359 milyon TL kar
Yukarı Çık

Aygaz ve Mogaz’dan kampanya
Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markaları Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla tüketicileri...

Haberi Oku