01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:44

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Akfen Yenilenebilir Enerji, Çalıkobası HES ile temiz enerji sağlıyor

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda bu yıl için önüne 2 milyar lira, 2020’ye kadar ise 4 milyar liralık 'temiz enerji projesi' hedefi koyan Akfen Holding, on ikinci hidroelektrik santral (HES) projesini Giresun’da hayata geçirdi.