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ENERJİ:
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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:34
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Aktif Bank ile Halk Enerji ortak şirket kurdu

Aktif Bank’ın iştiraki ile GES EPC firması Halk Enerji A.Ş. arasında, yarı yarıya ortaklık ile Aktif Halk Enerji Yatırımları A.Ş. ve Halk Enerji İnşaat A.Ş.’nin kuruluşuna ilişkin imzalar tamamlandı.

Aktif Bank ile Halk Enerji ortak şirket kurdu
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GES proje finansmanı ile Türkiye’de yenilenebilir enerji ve temiz enerjiyi teşvik etmeyi, gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan Aktif Bank, GES EPC hizmeti konusunda Halk Enerji ile yaptığı bu ortaklık yoluyla, sektöre proje finansmanı da dahil edilmiş ilk “EPC + finansman” paket teklifini sunmayı hedefliyor. Aktif Halk Enerji Yatırımları A.Ş.’nin yaklaşık 100 MW GES yatırım portföyü dolar bazında yüksek getirili ve güvenilir bir yatırım fırsatı olarak sermaye piyasalarında da yatırımcılara sunulacak. Aktif Bank CEO’su Dr. Serdar Sümer, “Hedefimiz Türkiye'de gerçek yatırım bankacılığı yapmak. Bu amaçla güneş enerjisi alanında bu işbirliğini yaparak önemli bir adım attık. Bu modelimizi başka ülkelerde de yaygınlaştırarak bu sektörde uluslararası bir marka olmayı arzuluyoruz. Finansör olmanın yansıra aynı zamanda güneş enerjisine yatırım yapmak üzere yaklaşık 100 MW kapasiteli kaliteli projelerden bir portföyü de hayata geçiriyoruz” diye konuştu. 
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Aktif BankHalk EnerjiAktif Bank CEODr. Serdar SümerGES Proje Finansmanı
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