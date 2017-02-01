01 Şubat 2017 Çarşamba 08:40

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Arçelik A.Ş.’ye enerji verimliğinde birincilik ödülü

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu doğrultusunda, kaynakların verimliliğine odaklanan; üretimde, ürünlerinde ve tüm iş süreçlerinde enerji verimliliğini esas alan Arçelik A.Ş., Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bu yıl da ödüle layık görüldü.