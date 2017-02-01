01 Şubat 2017 Çarşamba 08:40

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Aydem ve Gediz Elektrik’ten 80 TL üzeri faturalara indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı ‘Serbest Tüketici Yıllık Tüketim Limiti’ yeniden belirlendi.