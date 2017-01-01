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01 Ocak 2017 Pazar 08:35
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BP ve Toyota Forever, işbirliği 3. yılında

BP ve Toyota’nın Türkiye’de 2013 yılı Kasım ayında başlayan işbirliğinin 3. yılı nedeniyle Toyota Forever programı üyeleri, BP istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarının yüzde 5’ine kadar bir oranda hediye yakıt kazanıyor.

BP ve Toyota Forever, işbirliği 3. yılında
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Avantajdan aktif bir Toyota Forever kartı olan Toyota sahipleri yararlanabilecek. BP hediye yakıt oranı, araç sahibinin Toyota yetkili servislerinde kazandığı Toyota puanlara göre belirlenen Toyota Forever statüsüne göre değişiklik gösteriyor. 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
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