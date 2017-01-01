BP ve Toyota Forever, işbirliği 3. yılında

BP ve Toyota’nın Türkiye’de 2013 yılı Kasım ayında başlayan işbirliğinin 3. yılı nedeniyle Toyota Forever programı üyeleri, BP istasyonlarından yapacakları yakıt alımlarının yüzde 5’ine kadar bir oranda hediye yakıt kazanıyor.

01 Ocak 2017 Pazar 08:35 Bu haber 527 kez okundu.

Avantajdan aktif bir Toyota Forever kartı olan Toyota sahipleri yararlanabilecek. BP hediye yakıt oranı, araç sahibinin Toyota yetkili servislerinde kazandığı Toyota puanlara göre belirlenen Toyota Forever statüsüne göre değişiklik gösteriyor.