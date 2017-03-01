01 Mart 2017 Çarşamba 08:40

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Çalık Enerji’nin tahvil ihracına yoğun talep

Enerji müteahhitliği alanında yer alan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Çalık Enerji) 150 milyon TL’lik özel sektör tahvil ihracı, bankacılık hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co aracılığı ile tamamlandı.