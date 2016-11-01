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ENERJİ:
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01 Kasım 2016 Salı 08:34
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Enerjisa’dan Adana’ya yatırım

Enerjisa’nın yeni çağrı merkezi, Adana’da açıldı.

Enerjisa'dan Adana'ya yatırım
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Açılışa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ve Enerjisa Satış Şirketleri Genel Müdürü Hüseyin Çağlar katıldı.Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, “Toroslar Bölgesi’ni devraldığımız 2013 yılından 2015 sonuna kadar yaklaşık 900 milyon TL yatırım yaptık. Bu, kamu dönemindeki önceki 3 yılın yaklaşık üç katı. 2013 yılında yüzde 15’in üzerinde olan kayıp-kaçak oranını, Suriyeli mültecilerdeki artıştan kaynaklı operasyonel zorluklara rağmen 2015 yılında yüzde 12.5’a indirdik. Hız kesmeden devam ediyoruz, 2016-2020 döneminde Toroslar Bölgesi’nde bugünkü fiyatlarla yaklaşık 1.8 milyar TL dağıtım yatırımı yapacağız” dedi.
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Mehmet GöçmenSabancı Holding CEOsu Zafer KurtulAvrupa Birliği Bakanı Ömer ÇelikEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakEnerjisa

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