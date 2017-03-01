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ENERJİ:
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01 Mart 2017 Çarşamba 08:40
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Enerjisa’dan çocuklar için enerji tasarruf oyunu

Sürdürülebilir bir dünya ve daha iyi bir enerji geleceği için harekete geçen Enerjisa, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını desteklemek için “Enerjini Koru” sloganıyla başlattığı tasarruf hareketi ile enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmeye devam ediyor.

Enerjisa'dan çocuklar için enerji tasarruf oyunu
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Öncelikle hane halkından başlayacak olan bu hareket ile ülke genelinde herkesin enerji tasarrufu yapması ve tüketim davranışlarında bir değişim sağlaması hedefleniyor.
Enerjisa, ‘Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum!’ sloganıyla ilköğretim çağındaki çocuklar için 2010 yılından itibaren hayata geçirdiği ‘Enerji Verimliliği Eğitimleri’ sosyal sorumluluk projesi ile bugüne kadar 520 okuldan yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaştı. Şimdi de ‘Enerji Verimliliği Eğitimleri’ni, hazırlanan mobil oyun ile tüm çocuklara anlatmayı hedefliyor. Çocukları bir maceraya davet eden ‘Enerjimi Koruyorum’ oyunu, enerji koruyucusu Pozitip’in yardımıyla yeni bir şehir inşa edilmesiyle başlıyor. 
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Enerjisa

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