GAZDAŞ, Oğuzeli ilçesine doğal gaz sunmaya başladı

Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ve GAZDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepçi katıldı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, enerjiye son 10 yılda 7 milyar TL dolayında yatırım yaptıklarını ve halihazırda 2.2 milyar TL yeni yatırım planladıklarını belirterek, “Ülkemizin enerji politikalarıyla uyumlu bir şekilde sürdürdüğümüz yatırımlarımızda doğal gaz dağıtım ve ticareti çok önemli bir yer tutuyor. 10 yılı aşkın sürede 700 milyon TL düzeyinde yatırım yaptığımız Gaziantep bölgesinde, önümüzdeki 5 yıl içinde 180 milyon TL ilave yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.