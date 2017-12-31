﻿
ENERJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:44
Bu haber 516 kez okundu.

GE, Türkiye’de 70’inci yılını kutladı

İlk yabancı sanayi yatırımcılardan biri olarak 1948 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan GE, dünyada 125’inci, Türkiye’de ise 70’inci yılını “Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile düzenlediği etkinlikle kutladı.

GE, Türkiye'de 70'inci yılını kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy Türkiye’nin potansiyeline her zaman inandıklarını söyledi; “General Electric’in Türkiye’de 1948 yılında ampul fabrikası ile başlayan yolculuğu bugün dört fabrikamızda, dokuz farklı tesisimizde güçlenerek devam ediyor. Yatırım ve işbirlikleriyle dolu 70 yıllık geçmişimizde Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlama hedefiyle, 2.500’e yakın çalışanımızla yerel üretim, istihdam, inovasyon ve altyapı gelişimi alanlarında çalışmalarımızı sürdürdük. Enerji, sağlık ve havacılık endüstrilerinde dönüşüme ve teknolojinin etkin ve verimli kullanımına güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
GE TürkiyeGECanan M. ÖzsoyGeneral Electric
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Cosa, enerjide tasarruf sağlıyor Cosa, enerjide tasarruf sağlıyor
CK Boğaziçi Elektrik’ten sigorta hizmeti CK Boğaziçi Elektrik’ten sigorta hizmeti
“Türkiye’nin Süper Markası” OPET “Türkiye’nin Süper Markası” OPET
Çatıdan gelen enerji Çatıdan gelen enerji
Aksa Enerji’nin 2016 Faaliyet Raporu’na uluslararası ödül Aksa Enerji’nin 2016 Faaliyet Raporu’na uluslararası...
Jeotermal enerjide destek şart Jeotermal enerjide destek şart
Yukarı Çık

banner199

Cosa, enerjide tasarruf sağlıyor
Cosa’nın Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji Monitörü”, hanelerde...

Haberi Oku