01 Ocak 2018 Pazartesi 08:44

Bu haber 516 kez okundu.

GE, Türkiye’de 70’inci yılını kutladı

İlk yabancı sanayi yatırımcılardan biri olarak 1948 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan GE, dünyada 125’inci, Türkiye’de ise 70’inci yılını “Değişimin Işığında 125 yıl” mottosu ile düzenlediği etkinlikle kutladı.