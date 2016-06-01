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ENERJİ:
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01 Haziran 2016 Çarşamba 07:03
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GE Yenilenebilir Enerji’den yeni yatırım

GE Yenilenebilir Enerji (NYSE: GE), yeni 3 MW rüzgar türbini grubunu İstanbul’da tanıttı.

GE Yenilenebilir Enerji'den yeni yatırım
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GE’nin bugüne kadarki en güçlü rüzgar türbini olan yeni model 3.4-130 teknolojisi hakkında bilgi veren GE Yenilenebilir Enerji, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Lideri Ruhan Temeltaş, Türkiye’nin enerji hedeflerine ulaşmasında gelişmiş teknolojilerin sunacağı verimliliğin önemine dikkat çekti. Temeltaş, şunları söyledi: “Rüzgar enerjisi ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahip. Bu yüzden yeni ve en yüksek verimliliği sağlayan teknolojilerin kullanılması bu süreçte büyük önem taşıyor. Türkiye’nin rüzgar koşullarına uygun olan ve yıllık yüksek enerji üretimini hedefleyen türbinin ülkemizin bu alandaki hedeflerine ulaşmasını hızlandırmasını diliyoruz.”
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Anahtar Kelimeler
Ruhan TemeltaşGE Yenilenebilir Enerji

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