General Electric ve GÜRİŞ’ten rüzgar enerjisinde işbirliği
General Electric (GE) enerji üreticisi GÜRİŞ’in Afyon’daki Dinar Rüzgar Santrali (RES) için GE’nin yeni geliştirdiği 31 adet akıllı GE2.75-120 rüzgar türbinini tedarik edeceğini duyurdu.
General Electric (GE) enerji üreticisi GÜRİŞ’in Afyon’daki Dinar Rüzgar Santrali (RES) için GE’nin yeni geliştirdiği 31 adet akıllı GE2.75-120 rüzgar türbinini tedarik edeceğini duyurdu.
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