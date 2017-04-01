Greeneco’dan istihdam ve yatırım atağı

Türkiye’deki artan enerji ihtiyacının; ithal girdiye ihtiyaç duymaksızın çevreci, yerli ve yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Saray Holding ve Acarsan Holding ortaklığı ile kurulan Greeneco Enerji, yatırımlarına devam ediyor. Greeneco Enerji, bu yıl mevcut kadrosuna ek yaklaşık 450 kişilik yeni bir istihdam sağlayacak.

Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Özdağ “İkinci etap yatırımımızın ilk kısmı 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, ikinci kısmı ise 2018 yılı içerisinde tamamlanacak. Böylece 240 milyon dolarlık bir yatırım değerine erişeceğiz. 51.2 MW’e kurulu güç ile yıllık 434.000.000 KWh üretim kapasitesine ulaşacağız. Üçüncü ve dördüncü ünite çalışmaları için imzaladığımız bu anlaşma ile hedeflerimizi daha da büyüttük” dedi.