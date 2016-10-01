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01 Ekim 2016 Cumartesi 08:23
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İpragaz Elektrik ve Philips Aydınlatma’dan işbirliği

Sektörünün alanlarındaki en önemli iki kurumsal markası; İpragaz Elektrik ve Philips Aydınlatma işbirliğine imza atarak hem abonelere tasarruf sağlama hem de doğayı koruma fırsatı sunuyor.

İpragaz Elektrik ve Philips Aydınlatma'dan işbirliği
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Kampanya kapsamında İpragaz Elektrik abonelerine ilk ay elektrik kullanımları bedava sunulacak, sonraki faturalarda ise aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 5 indirim yapılmaya devam edilecek. Ayrıca; ilk fatura bedelleri 500 TL’ye kadar olanlara 10 adet, 500 TL üzerine çıkan abonelere ise 20 adet Philips LED ampul hediye ediliyor. “1 Ay Bedava + Philips LED Ampul Promosyon Kampanyası”, İpragaz Elektrik’e geçiş yapan ve 24 ay kullanım taahhüdü veren (aylık ortalama 125 TL-2.000 TL arasında elektrik tüketimi olan) serbest tüketici hakkına sahip “ticarethane” ve “mesken” abone grubu yeni müşterileri kapsıyor.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Philips Aydınlatmaİpragaz Elektrik

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