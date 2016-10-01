01 Ekim 2016 Cumartesi 08:23

Bu haber 10841 kez okundu. İpragaz Elektrik ve Philips Aydınlatma’dan işbirliği Sektörünün alanlarındaki en önemli iki kurumsal markası; İpragaz Elektrik ve Philips Aydınlatma işbirliğine imza atarak hem abonelere tasarruf sağlama hem de doğayı koruma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında İpragaz Elektrik abonelerine ilk ay elektrik kullanımları bedava sunulacak, sonraki faturalarda ise aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 5 indirim yapılmaya devam edilecek. Ayrıca; ilk fatura bedelleri 500 TL’ye kadar olanlara 10 adet, 500 TL üzerine çıkan abonelere ise 20 adet Philips LED ampul hediye ediliyor. “1 Ay Bedava + Philips LED Ampul Promosyon Kampanyası”, İpragaz Elektrik’e geçiş yapan ve 24 ay kullanım taahhüdü veren (aylık ortalama 125 TL-2.000 TL arasında elektrik tüketimi olan) serbest tüketici hakkına sahip “ticarethane” ve “mesken” abone grubu yeni müşterileri kapsıyor.

