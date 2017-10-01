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ENERJİ:
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01 Ekim 2017 Pazar 08:37
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Jeotermal enerjide destek şart

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Türkiye’de jeotermal enerji ile üretilen elektriğin ülke ekonomisine olan katkısını, sektördeki gelişmeleri ve ihtiyaçları açıklamak adına Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri ve ekonomi basını ile bir araya geldi.

Jeotermal enerjide destek şart
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JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermalin sadece elektrik üretiminde değil konut ısıtması, kimyasal madde üretimi, endüstriyel kullanım, termal turizm, maden suyu gibi birçok alanda kullanıldığını ancak 130 derecenin üzerinde çıkan kaynakların elektrik üretimine uygun olduğunu söyledi. Şentürk, şu bilgileri verdi: “JES’lerden üretilen elektrik ile dışa bağımlı doğalgaz-ithal kömür-akaryakıt gibi kaynaklardan tasarruf edilmektedir. Yaklaşık 380 bin ton akaryakıtın ve 1.2 milyar m3 doğalgazın ithalatı azaltılmaktadır. Bu da ülke ekonomisine 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamaktadır. Mevcut kurulu güç üzerinden ödenen vergi ve yasal yükümlülükler ile JES’ler ülke ekonomisine yıllık 510 milyon dolar katkı sağlamaktadır.” Şentürk, jeotermal elektrik santrallerin hidrolik ve rüzgar enerjisi santrallerinden 3 kat, güneş enerji santrallerinden ise 5 kat daha verimli çalıştığını aktardı.

 

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Anahtar Kelimeler
Jeotermal EnerjiJeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları DerneğiUfuk ŞentürkJESJesder
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