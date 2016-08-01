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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:47
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Naturelgaz, Scania’dan Türkiye’nin ilk CNG’li çekicisini aldı

Naturelgaz, Scania’dan Türkiye’nin ilk CNG’li çekicisini aldı. Çekiciler yüzde 100 CNG ile çalışıyor.

Naturelgaz, Scania'dan Türkiye'nin ilk CNG'li çekicisini aldı
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Naturelgaz CEO’su Kanat Emiroğlu, “Naturelgaz, bir CNG firması. Boru hattının gitmediği yere doğal gaz götürüyoruz. Böylelikle karbon emisyonu yüksek olan, ağır metal emisyonları taşıyan dizelin, kömürün, Fuel Oil’in kullanılmasını engelliyoruz. Ayrıca tüm araçlara CNG sağlıyoruz ve bu sektörün Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyoruz” dedi.
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, “G kabinli ve 340 beygir gücündeki bir aracımız yüzde 100 doğal gaz ile çalışıyor. Scania’nın Avrupa’da doğal gazlı kamyon satışlarının bu yıl 500 adedi geçmesi bekleniyor. Doğal gaz ile çalışan kamyonların yakın bir gelecekte ülkemizde önemli bir segment olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

 

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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
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