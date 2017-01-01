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01 Ocak 2017 Pazar 08:35
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OPET’ten teknolojik bir yenilik: ‘Akıllı Dolum’

OPET, yeni geliştirilen ‘Akıllı Dolum Sistemi’ ile müşterisini ve aracını elektronik ortamda pompa sistemine kaydederek tüm Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarından uygun yakıtın alınabilmesini sağlıyor.

OPET'ten teknolojik bir yenilik: ‘Akıllı Dolum'
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OPET müşterilerinin bu sisteme dahil olabilmeleri için SMS atmaları yeterli oluyor. OPET Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, şunları söyledi: “OPET tarafından geliştirilen sistem; müşterinin kendi aracı için plaka bilgisi ile aracın ürün tipini eşleştirmesini mümkün kılarak ‘Kusursuz Hizmet’ anlayışına yenilik getiriyor. Bu sayede; sisteme dahil tüm OPET müşterilerinin araçları, akaryakıt pompası tarafından plakasından tanınarak eşleştirme yapılan ürün alımı garanti altına alınıyor.”
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Opet Akıllı DolumOPET Pazarlama Ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıTimuçin GülerOpet Istasyonları

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