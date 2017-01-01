01 Ocak 2017 Pazar 08:35

Bu haber 484 kez okundu. OPET’ten teknolojik bir yenilik: ‘Akıllı Dolum’ OPET, yeni geliştirilen ‘Akıllı Dolum Sistemi’ ile müşterisini ve aracını elektronik ortamda pompa sistemine kaydederek tüm Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarından uygun yakıtın alınabilmesini sağlıyor.

OPET müşterilerinin bu sisteme dahil olabilmeleri için SMS atmaları yeterli oluyor. OPET Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, şunları söyledi: “OPET tarafından geliştirilen sistem; müşterinin kendi aracı için plaka bilgisi ile aracın ürün tipini eşleştirmesini mümkün kılarak ‘Kusursuz Hizmet’ anlayışına yenilik getiriyor. Bu sayede; sisteme dahil tüm OPET müşterilerinin araçları, akaryakıt pompası tarafından plakasından tanınarak eşleştirme yapılan ürün alımı garanti altına alınıyor.”