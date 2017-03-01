Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi’nde Zorlu Enerji imzası



Şirketlerin devri ile ilgili imzaları Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ve Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız atarken törene Yönetim Kurulu Üyeleri, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ve konuklar katıldı.

Zorlu Enerji Grubu, bu devralmayla birlikte Eskişehir, Bilecik, Uşak, Afyon ve Kütahya’yı içine alan ve Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü gerçekleştiren dağıtım bölgesinde 1.5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunacak.



Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, uzmanlıklarını Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi ile buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Ak, Zorlu Grubu’nun üstlendiği tüm sorumluluklarda ve altına imza attığı tüm yatırımlarda olduğu gibi en iyisini sunma azmini elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde de ortaya koyacağını ifade etti.